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عناوين الصحف ليوم الاربعاء 11 كانون الثاني 2017

11
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الأخبار: عون في السعودية: زيارة تنهي القطيعة ولا وعود

 

 

الديار: انفتاح لبناني على السعودية وخجل سعودي بالمساعدة

 

 


الجمهورية: ميقاتي لـ الجمهورية: الستين ثغرة العهد

 


البناء: فشل تركي في تحميل قوى المقاومة خرق الهدنة وروسيا تدعو للتحضير لأستانة
اختبار الوحدة الفلسطينية في بيروت بتشجيع برّي لدورة «كبوجي» للمجلس الوطني
عون يُنهي زيارة ناجحة للرياض بفتح ملف الهبة وعودة السياح والحوار للخلافات

 



النهار: صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السعودية

 


المستقبل: «متفاهم مع عون ولم نبحث تعيين حاكم المركزي»
الحريري: ملتزمون إجراء الانتخابات في موعدها والكوتا النسائية

إصابة سفير الإمارات بتفجير انتحاري في قندهار

 


اللواء: مانشيت اليوم : قمّة الملك سلمان – عون: ثقة وانفتاح وتحريك المساعدات
قانون الإنتخاب بين وزراء الكتل في الرياض.. والحريري وجعجع يتضامنان مع جنبلاط

 

 

الأنوار: الملك سلمان: السعودية تدرس ما أثاره عون من مواضيع اقتصادية وعسكرية

 

 

البلد: العهد يغازل المملكة... والعبرة في “هدية العودة”!

 


the daily star: King Salman vows to stand by Lebanon, preserve ties

 

 

l'orient le jour: Aoun en Arabie, une visite en tout point réussie

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