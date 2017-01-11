living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الهوية اللبنانية - الأميركية (مارلين السبع)

11
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لم اشعر بحبي الكبير للبنان الا إثر هجرتي الى الولايات المتحدة. هناك، في بلد الحريات والاحلام، احببت لبناني اكثر وتقت الى العودة اليه مرارا.. في اميركا، عبثا حاولت ان امزج حضارتين مختلفتين كليا. لطالما حاولت ان اتخلص من آثار الحرب الضروس التي بقيت في قلبي و ذكرياتي.. لطالما حاولت ان احرر نفسي من جروح الحرب العميقة، من وحشيتها، من مآسيها، من عاهاتها.. ولكن رغم آثار الحرب، بقي الحنين ال الوطن ثائرا في داخلي، متجليا في افكاري، وطاغيا على كل مشاعري..


في اميركا حلمت بلبنان من منطلقات جديدة و افكار مناهضة حررتني من الآم الحرب و علمتني قيمة الحرية، العدالة، و تقبل الآخر.. هي القيم التي طالما تمنيت ان تتبلور في وطني الحبيب. لكن رغم الحرب، رغم الاضطهاد و الخوف، بقي حنيني للوطن متأججا في داخلي، ابحث عنه في موسيقى فيروز، في الحان زكي ناصيف،في اشعار سعيد عقل.. و في قلوب المهاجرين اللبنانيين الذين حملوا معهم من الوطن الغالي دفء شمس المتوسط و شموخ الارز. لبنانيون حصلوا على الجنسية الاميركية و لكنهم ابوا الا ان يحافظوا على تراثهم اللبناني، قيمهم الشرقية، و وطنيتهم الصلبة. لبنانيون رفضوا الانصياع للتشرذم و التفكك و التقوقع، بل ناضلوا و كافحوا من اجل الحفاظ على حضارة لبنان و تميز مجتمه المنوع.


في اميركا اليوم، لم اعد افتش عن هويتي الضائعة. لم يعد ذلك مهما. لقد تخطت هويتي كل حدود و جميع المساحات الجغرافية. لم يعد إنتمائي محدودا ببلد اونشيد وطني. لقد تحررت من حيرتي و وصلت بقناعاتي ان الهوية الصلبة هي اسس الانسانية و الحفاظ على الكرامة. في مسيرتي الدائمة لإيجاد هذه الهوية عثرت على انبل ملجأ لها، يجمع مئات الاشخاص مثلي، لبنانيين اميركيين يحاربون العنصرية، الطائفية، والظلم. في اميركا،وجدت هويتي في المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية؛ فهويتي لم تعد محددة بجواز سفر او عنوان. لقد تخطت الحدود المادية و اضحت تعاليم و معتقدات مبنيةعلى العدل و الوطنية و الحرية. هذه هي تعاليم الفكر العوني بالذات الذي، بخطه العلماني الموحد، تخطى حدود الوطن و وصل الى اميركا ( و اوروبا)، كي ينشر ثقافة المساواة و يعمل على الدفاع عن الاستقلال والسيادة و الديمقراطية.


في المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية حملت شعلة لبنان القوي وتعلمت من ابطال لبنانيين اميركيين كغبريال عيسى و طوني حداد معنى المثابرة و الكفاح من اجل الاستقلال الحقيقي و الحرية السياسية في لبنان. لم يستسلما ابدا. من اميركا، ومن الكونغرس نفسه، واجها عالما من من التحديات و التصدي، و جاهدا حتى الانتصار و إقرار قانون محاسبة سوريا و استعادة سيادة لبنان عام ٣..٢
ان ابطال كعيسى و حداد يجسدون حضارة لبنان في كل العالم، من خلال عملهم الدؤوب للمحافظة على استقلاله و دوره الاستراتيجي في المنطقة. هذه هي الهوية التي اطمح دوما ان اجسدها اينما ذهبت: هوية العدل، المساواة و الحرية. هذه هي الهوية التي يتحلى بها رفاقي و اصدقائي في المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية. لبنانيين، اميركيين، انسانيين...


الى كل من يبحث عن هويته اللبنانية الحقيقية في اميركا، الى كل الذين، مثلي، امضوا سنينا في البحث عن هوية جامعة لهذين البلدين العظيمين..هذه ليست بدعوة بل مجرد شهادة عز و وطنية و كرامة يفخر بها و يواظب على ممارستها اعضاء المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية.


مارلين السبع
لجنة الأعلام
المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout