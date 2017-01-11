الهوية اللبنانية - الأميركية (مارلين السبع)

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لم اشعر بحبي الكبير للبنان الا إثر هجرتي الى الولايات المتحدة. هناك، في بلد الحريات والاحلام، احببت لبناني اكثر وتقت الى العودة اليه مرارا.. في اميركا، عبثا حاولت ان امزج حضارتين مختلفتين كليا. لطالما حاولت ان اتخلص من آثار الحرب الضروس التي بقيت في قلبي و ذكرياتي.. لطالما حاولت ان احرر نفسي من جروح الحرب العميقة، من وحشيتها، من مآسيها، من عاهاتها.. ولكن رغم آثار الحرب، بقي الحنين ال الوطن ثائرا في داخلي، متجليا في افكاري، وطاغيا على كل مشاعري..



في اميركا حلمت بلبنان من منطلقات جديدة و افكار مناهضة حررتني من الآم الحرب و علمتني قيمة الحرية، العدالة، و تقبل الآخر.. هي القيم التي طالما تمنيت ان تتبلور في وطني الحبيب. لكن رغم الحرب، رغم الاضطهاد و الخوف، بقي حنيني للوطن متأججا في داخلي، ابحث عنه في موسيقى فيروز، في الحان زكي ناصيف،في اشعار سعيد عقل.. و في قلوب المهاجرين اللبنانيين الذين حملوا معهم من الوطن الغالي دفء شمس المتوسط و شموخ الارز. لبنانيون حصلوا على الجنسية الاميركية و لكنهم ابوا الا ان يحافظوا على تراثهم اللبناني، قيمهم الشرقية، و وطنيتهم الصلبة. لبنانيون رفضوا الانصياع للتشرذم و التفكك و التقوقع، بل ناضلوا و كافحوا من اجل الحفاظ على حضارة لبنان و تميز مجتمه المنوع.



في اميركا اليوم، لم اعد افتش عن هويتي الضائعة. لم يعد ذلك مهما. لقد تخطت هويتي كل حدود و جميع المساحات الجغرافية. لم يعد إنتمائي محدودا ببلد اونشيد وطني. لقد تحررت من حيرتي و وصلت بقناعاتي ان الهوية الصلبة هي اسس الانسانية و الحفاظ على الكرامة. في مسيرتي الدائمة لإيجاد هذه الهوية عثرت على انبل ملجأ لها، يجمع مئات الاشخاص مثلي، لبنانيين اميركيين يحاربون العنصرية، الطائفية، والظلم. في اميركا،وجدت هويتي في المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية؛ فهويتي لم تعد محددة بجواز سفر او عنوان. لقد تخطت الحدود المادية و اضحت تعاليم و معتقدات مبنيةعلى العدل و الوطنية و الحرية. هذه هي تعاليم الفكر العوني بالذات الذي، بخطه العلماني الموحد، تخطى حدود الوطن و وصل الى اميركا ( و اوروبا)، كي ينشر ثقافة المساواة و يعمل على الدفاع عن الاستقلال والسيادة و الديمقراطية.



في المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية حملت شعلة لبنان القوي وتعلمت من ابطال لبنانيين اميركيين كغبريال عيسى و طوني حداد معنى المثابرة و الكفاح من اجل الاستقلال الحقيقي و الحرية السياسية في لبنان. لم يستسلما ابدا. من اميركا، ومن الكونغرس نفسه، واجها عالما من من التحديات و التصدي، و جاهدا حتى الانتصار و إقرار قانون محاسبة سوريا و استعادة سيادة لبنان عام ٣..٢

ان ابطال كعيسى و حداد يجسدون حضارة لبنان في كل العالم، من خلال عملهم الدؤوب للمحافظة على استقلاله و دوره الاستراتيجي في المنطقة. هذه هي الهوية التي اطمح دوما ان اجسدها اينما ذهبت: هوية العدل، المساواة و الحرية. هذه هي الهوية التي يتحلى بها رفاقي و اصدقائي في المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية. لبنانيين، اميركيين، انسانيين...



الى كل من يبحث عن هويته اللبنانية الحقيقية في اميركا، الى كل الذين، مثلي، امضوا سنينا في البحث عن هوية جامعة لهذين البلدين العظيمين..هذه ليست بدعوة بل مجرد شهادة عز و وطنية و كرامة يفخر بها و يواظب على ممارستها اعضاء المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية.







مارلين السبع

لجنة الأعلام

المجلس اللبناني الأميركي للديمقراطية