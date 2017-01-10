الرئيس عون امام الجالية اللبنانية في السعودية: الايام الاتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية السعودية الى صفائها ووضوحها

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رئيس الجمهورية: "لبنان صار بامان وبدأ مرحلة جديدة تصاغ معها قرارات لمصلحة الوطن"



طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ان الايام الاتية ستثبت عودة العلاقات اللبنانية السعودية الى صفائها ووضوحها، لافتا الى ان لبنان انطلق في وثبة انمائية واخرى امنية مطمئنة للمستقبل، وقد صار بامان وبدأ مرحلة جديدة تحمل معها قرارات لمصلحة الوطن والمواطنين.

كلام الرئيس عون جاء خلال حفل استقبال اقامه السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية عبد الستار عيسى للجالية اللبنانية في السعودية، وذلك في مبنى السفارة في الرياض على شرف الرئيس عون والوفد المرافق.

وكان الرئيس عون وصل الى مبنى السفارة حيث كان في استقباله السفير عيسى وكبار موظفي السفارة. ولدى دخوله القاعة التي اقيم فيها حفل الاستقبال علا التصفيق بين الحضور ترحيبا.

كلمة السفير عبد الستار عيسى

والقى السفير عيسى كلمة رحب فيها بالرئيس عون والوفد المرافق، مؤكدا ان الحضور الحاشد يدل على حفاوة الترحيب برئيس الجمهورية ويمثل تعبيرا عن المحبة والتقدير التي تكنها له الجالية اللبنانية في المملكة، رمزا للوطن ووحدة ابنائه ومؤتمنا على الدستور. واكد ان الجالية مسرورة لاختيار الرئيس عون المملكة في اول زيارة رسميه له منذ توليه مقاليد الحكم كونه تعبيرا عن حرصه على العلاقات الطيبة والمميزة التي تجمع لبنان بها.

واذ شدد على رمزية الموفد السعودي امير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل الذي اختاره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة رئيس الجمهورية وتوجيهه دعوة رسمية لزيارة المملكة، بعد تهنئته بانتخابه رئيسا، فانه لفت الى الدلالات التي تظهر حرص المملكة على وحدة واستقرار لبنان وسعيها الدائم الى تعزيز قدرات دولته ومؤسساته وهي التي تستضيف منذ عقود الاف اللبنانيين من كافة المناطق والطوائف دون اي تفرقة او تمييز.

واثنى على دور الجالية اللبنانية في المملكة ومساهتمها في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية فيها، لافتا الى ان هذه الجالية تواقة الى لعب دور فاعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بتثمير فرص وعوامل النجاح المشتركة بينهما لمنفعتهما المتبادلة، لافتا الى ان لبنان يمكنه ان يتكامل مع السعودية في مسيرتها التنموية باستثمارات مشتركة يقوم بها رجال الاعمال اللبنانيين ونظراؤهم السعوديون بما يفيده ويصب في رؤية المملكة 2030، مؤكدا ان اللبنانيين في المملكة رهن اشارة رئيس الجمهورية للمساهمة في تحقيق الامال والتطلعات الكثيرة التي يأملون بها .

كلمة الرئيس عون

ثم رد الرئيس عون بكلمة جاء فيها :

"مواطنيّ الأحباء

أنا سعيد اليوم أن أكون بينكم، والفضل في ذلك يعود الى دعوة جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين الذي دعاني لزيارة المملكة العربية السعودية.

ولقائي معكم اليوم هو أيضاً مناسبة لتطمئنوا، أولاً على العلاقة اللبنانية السعودية التي تعود الى صفائها ووضوحها، والأيام الأتية ستثبت ذلك. ولتطمئنوا، ثانيا، ان لبنان بعد مرحلة من الفراغ ينطلق من جديد في وثبة انمائية، ووثبة أمنية مطمئنة للمستقبل، كما تطمئنكم أنتم أيضاً بان وطنكم الأم قد صار بأمان وبدأ مرحلة جديدة، تصاغ فيها قرارات لمصلحة الوطن والمواطنين.

نأمل معكم أن نكون على قدر أمنياتكم من أجل لبنان، فهو الهدف وهو الغاية. ونتمنّى عليكم أن تعودوا دوماً الى ربوع وطنكم، ولو بهدف الزيارة.

نعرف مدى تعلقكم بلبنان الوطن الأم، ولكن في الوقت عينه نعرف أن المملكة استضافتكم وعليكم واجب الوفاء لها. فقد عملتم فيها وساهمتم في نهضتها وعمرانها وهي قد احتضنتكم، فالعلاقة الجيدة يجب أن تكون رمزاً لهذة العلاقة التاريخية ولهذا الوفاء المتبادل بينكم وبين المواطنين السعوديين.

آمل منكم أن تكونوا على قدر مهمةِ لبنان ودوره، وأن تحفظوا سمعته وسيرته، وتعملوا من أجله كما من أجل الوطن الذي احتضنكم واستضافكم.

عشتم، عاشت السعودية، عاش لبنان"

وفي نهاية حفل الاستقبال، صافح رئيس الجمهورية الحضور فردا فردا قبل مغادرته مبنى السفارة.

الوزيران خوري والتويجري

وضمن نشاط الوفد الوزاري المرافق للرئيس عون في زيارته الى السعودية، التقى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري حيث تم التباحث في تبادل الخبرات بين البلدين وانشاء لجنة مشتركة تحقيقا لهذه الغاية.