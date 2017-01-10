أولى صور بشرى الدويهي من داخل المستشفى بعد إعتداء إسطنبول الإرهابي!

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زار السوبرستار راغب علامة بشرى الدويهي، ابنة النائب في البرلمان اللبناني اسطفان الدويهي، والتي اصيبت في الانفجار الارهابي الذي ضرب اسطنبول فجر يوم الاحد 1 كانون الثاني (يناير) الحالي واوقع مجموعة من الشهداء والجرحى من مختلف الجنسيات ومن بينهم مجموعة من اللبنانيين.

ونشر السوبرستار صورة من داخل المستشفى اثناء اطمئنانه على بشرى الدويهي وغرد قائلاً: “أصيبت الملاك بشرى الدويهي ابنة صديقي النائب اسطفان الدويهي ب 7 رصاصات في عملية اسطنبول الإرهابية ليلة رأس السنة.”

وتابع: “استطاعت بذكائها وبإرادة ربّ العالمين الذي أحاطها برعايته ومحبّته أن تنقذ نفسها وأن تعود إلى بلدها وأهلها وأن تتعافى بإذن الله بين محبيها وأهلها وأصدقائها في لبنان …زرتها اليوم في المستشفى وأخبرتني عن ما حصل وتكلمت بكل قوّة وإيمان وكل ثقة بالنفس”.

وختم قائلاً: “ألف الحمدلله على سلامتك حبيبتي بشرى. أتمنى لك أن تعودي لحياتك الطبيعية قريباً جداً جداً. لك مني كل المحبة والإحترام. واتمنى الشفاء العاجل لكل الذي أصيبوا في هذه العملية وغيرها من أعمال الغدر والجبن والإرهاب .”