لجنة المال تقر قرضا بقيمة ٢١ مليون يورو واتفاقية اوروبية وتلتئم الخميس

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اقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اتفاقية قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ٢١ مليون يورو لانشاء وتجهيز مبنى جديد للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والاقتصادية، كما اقرت اتفاقية مع المجموعة الاوروبية حول الخدمات الجوية.

وارجأت اللجنة مشروع القانون الرامي الى الاجازة للمؤسسات العامة الخاضعة لوزارة الطاقة فتح حسابات خاصة في المصارف الخاصة للخميس ١٢ كانون الثاني، الساعة العاشرة والنصف، لاستكمال البحث.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ومدير عام المالية الان بيفاني، ومقرر اللجنة فادي الاعور والنواب انطوان زهرا،نبيل دورفريج، كاظم الخير، عباس هاشم، هنري حلو، غازي يوسف، ياسين جابر، عاطف مجدلاني.

كما حضر مدير معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية الياس الهاشم، ورئيس مصلحة النقل الجوي كارل رزق، ومدير عام الطيران المدني بالانابة محمد شهاب الدين، ورئيسة ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين، والديبلوماسي في وزارة الخارجية عساف ضومط ومستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة.