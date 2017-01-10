الجيش نعى العميد الركن المتقاعد هنري غازار

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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، العميد الركن المتقاعد هنري غازار، الذي توفي بتاريخ 9/1/2017، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

-من مواليد: 1/7/1935 - بعبدا.

-تطوع في الجيش اعتبارا من 1/1/1955، ورقي إلى رتبة ملازم اعتبارا من 30/9/1958، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبارا من 1/1/1985.

-حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

-تابع عدة دورات دراسية في الداخل وفي الخارج.

-متأهل وله ثلاثة أولاد.

ينقل الجثمان الساعة 10.00 من قبل ظهر اليوم من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الأرمن الكاثوليك - الصيفي حيث يقام المأتم الساعة 15.00، ثم يوارى الثرى في مدافن الأرمن الكاثوليك - الشفروليه.

تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارا من الساعة 11.00، وبتاريخ 11/1/2017 اعتبارا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة".