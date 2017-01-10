بعد العاصفة التي ضربت لبنان.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟!

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس الاربعاء غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر وبارد على الحوض الشرقي للمتوسط بعد انحسار المنخفض الجوي (RHEND).

-الطقس الاربعاء غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع رياح ناشطة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، أما يوم الخميس فيكون غائما جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى طقس غائم مع تكون ضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار ليلا.

– الحرارة على الساحل من 8 الى 13 درجة، فوق الجبال من -1 الى 5 درجات، الأرز من -7 الى صفر، في الداخل من -1 الى 4 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.

-الإنقشاع: جيد، يسوء احيانا على الجبال.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70%.

-حال البحر:معتدل حرارة سطح الماء: 17 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:44 ساعة غروب الشمس: 16:47.