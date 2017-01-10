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إنتشار القوّة الأمنية في «عين الحلوة»

10
JANUARY
2017
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علي داود-



تتويجاً لمساعي اللجنة الثلاثية المصغّرة، والإجماع الفلسطيني الإسلامي والوطني في مخيّم عين الحلوة، انتشرت القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة في الشارع الفوقاني لمخيّم عين الحلوة، بدءاً من مفرق سوق الخضار وصولاً إلى المدخل الشمالي لجهة المستشفى الحكومي وشارع بستان القدس، وذلك بإشراف قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة صيدا العميد خالد الشايب، الذي بقيَ على تواصل مع قائد القوة الأمنية المشتركة في المخيمات اللواء منير المقدح وقائد الأمن الوطني اللواء صبحي ابو عرب وعضو اللجنة الأمنية العليا اللواء صلاح اليوسف لإدارة الانتشار بهدوء وفقَ ما هو مرسوم في اجتماع اللجنة الامنية العليا.

وقد وصَفت مصادر سياسية فلسطينية لـ«الجمهورية»، الأوضاع بأنّها «جيّدة وتتّجه نحو نزعِ فتائل التفجير»، مشيرةً إلى أنّه «إذا ما استمرّ التوتير المقصود، فالله أعلم إلى أين ستذهب الأمور».

وأوضَحت أنّ «الانتشار طاوَل مربّعات التكفيريين، لكن على أطرافها وليس في عمقها»، لافتةً إلى أنّهم «كانوا يراقبون العملية من منازلهم وهم مسلّحون تأهّباً لأيّ طارئ أمني».

الجمهورية
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