مغنية على لائحة العقوبات الأميركية

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أدرجت الخزانة الأميركية سبعة أشخاص جدد على لائحة عقوباتها المالية، من بينهم اللبنانيان الشيخ علي دعموش ومصطفى مغنية نجل الشهيد عماد مغنية. ودعموش هو مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله، وعضو في المجلس التنفيذي.

وفي السيرة الذاتية لمغنية، نشرت «الخزانة» أنه مولود في إيران عام 1987. أما دعموش، فبحسب الأميركيين، مولود في 21 تشرين الأول من عام 1962. واتهمتهما الخزانة الأميركية بتمويل حزب الله!

إضافة إلى دعموش ومغنية، أدرج القرار الأميركي خمسة أشخاص روس على لائحة العقوبات، هم: ديمتري كوفتن، ستانيسلاف غوردجيفسكي، جينادي نيكولايفيتش، أندريه كوستانتينوفيتش، وألكسندر إيفانوفيتش.