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أسرار الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 10-01-2017

10
JANUARY
2017
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"البناء" - خفايا:
أكد وزير بارز أنّ زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى السعودية لا تشكل أيّ مصدر للقلق لدى حزب الله وحلفائه في محور المقاومة، لأسباب عدة أهمّها أنّ نتائج الزيارة لن تكون سياسية، وبالتالي فإنّ أيّ نتائج اقتصادية ومالية تنعكس إيجاباً على لبنان وعلى اللبنانيين الموجودين في السعودية ودول الخليج هي نتائج مرحب بها ومن شأنها أن تريح جميع الأفرقاء في لبنان.

"الجمهورية" - أسرار:
تتخوّف قيادة حزب مسيحي من حصول إمتعاض في كوادره نتيجة المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها هذا الحزب.
يُشير مطّلعون في حزب وسطي إلى أن ترشُّح أحد الوزراء السابقين الى منصب رفيع في الحزب لم يَعُد قائماً لأسباب تتعلّق بتداول السلطة داخله.
دخل سفير دولة إقليمية على خط النزاع الذي يشهده أحد الأحزاب العقائدية دافعاً باتخاذ موقف حاسم عبر طرد بعض القيادات.

"اللواء" - أسرار:
همس
يردّد نائب من كتلة موالية أن مرجعاً كبيراً لا يزال يحتفظ بالهامش المعروف عنه «حرية القرار».

غمز
يجزم مصدر وزاري أنه في المرحلة المقبلة لن يبقى أحد من الموظفين الموضوعين بالتصرّف، في وضع كهذا!

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