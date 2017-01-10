همزة الوصل تُخَطّ من جديد: من موطن الإشكالية إلى موطن الحلول

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شربل الجميّل-

يرد في مناهج مادة الجغرافيا في كتبنا المدرسية أن موقع لبنان الاستراتيجي والمحوري بين ثلاث قارات عزز، رغم ضيق مساحته من مكانته الشرق الأوسطية والعالمية. في محاور أخرى، يشدد علما التاريخ والجغرافيا على ريادة العقل اللبناني الذي استطاع بتقدّمه أن يطوّر بنى تحتية علمية، استشفائية، تواصلية، وثقافية جعلت من وطنه قطباً، لا مجرّد نقطة استقطاب.

من سوء طالع بلاد الأرز، أن الموقع نفسه الذي أنعمت عليه جغرافيته بترفها، ونغل شعبه منه بفكره وبعث روح مبادرته، ثبّته على تماس أعقد قضية وجود عالمية، وعلى مفترق طرق أشبه بحقل ألغام بركانيّ، كلما خمد كلما استعر ثورانه، فيما لم تنجح روح المجابهة الإتكالية في مقارعة قرع أبواب الإنفجار الكبير في تلك السبعينات.

لم يأتِ منطوق "سويسرا الشرق" من العدم. لم ينسمِ تعبير "مصرف العرب" من الخواء. كان لبنان بالفعل صلة الوصل ومحور العلائق: من الترانزيت البري من البحر إلى الصحراء، إلى المطار الجوّي: الجسر من الغرب نحو الشرق. أما الأهمّ، فكان لبنان موئل الصحافة الحرة وملجأ المنفيين والمظلومين، قبل أن يستحيل مصدّراً لشعب مظلوم هارب من جحيم الظلم والألم الفجائيَين.

من هذه المنطلقات، يتوجّب على المراقبين والمؤرخين السياسيين ربط المسيرة السياسية والحزبية الوفاقية للرئيس عون، معطوفة على خطاب القسم، وإسقاطها على النوايا الإنفتاحية على الخارج التي يقودها فخامة الرئيس، ويتولّى رأس حربتها وزارة خارجية شامخة لا خانعة.؛ فقوة لبنان تكمن أيضاً في ديبلوماسيته الذكية المجتهدة، التي تستطيع بخبراتها التاريخية المتجددة أن تعيد موقعية لبنان المتميزة.

لبنان القوي هو القوي بعلاقاته الدولية النديّة، التي تمنع التوطين والقضم وتلجم تمرير التسويات التي لطالما دُفع ثمنها غالياً. أن يتمكّن الرئيس عون من جمع الأطياف المذهبية تحت جناحه، ركَن دافعاً إضافياً في تمتين أواصر الألفة العربية. فكما كان الوجود المسيحي هو الأساس في منع الفتنة السنية-الشيعية من التمدد إلى لبنان، سيكون محور العمل الخارجي للعهد الجديد إعادة ربط ما انقطع بين الدول المحيطة المتحاربة برودة في سوريا، فيكون لبنان منبر الربط والحلّ ، بعدما كان موضع الخلاف وعقدة المشاكل ومقبرة الحلول...وهنا قوّة العهد.

من هذا المنطلق، من المتوقع أن تكون إيران الوجهة التالية المقصودة في المستقبل القريب، لتقريب وجهات النظر وتمكين روح التسامح والأخوّة، التي لطالما شكّلت الرسالة المشرقية للمسيحيين، فتعود التوأمة التاريخية للموقع والعقل، ما ينعكس تفوّقاً لنعمة الموقع على نقمته، وترجيحاً لما يفصل بينهما خطّ رفيع. هكذا سيعود مجد لبنان المحوري الضارب، الذي يجمع ولا يفرّق، يواجه ولا يساوم، يَحلّ ولا يُحَلّ.