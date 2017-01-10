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عناوين الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 10-01-2017

10
JANUARY
2017
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"الأخبار":
صراع الاستخبارات.. إعادة تدوير «جهاديي داعش»
بدعة المختلط الجديد: «النسبية الطائفية» مطيّة لإعادة إنتاج النظام
«الستين» أهون الشرور!
انتخابات الأساتذة: معركة أحزاب ومستقلين
اللاذقية زمن الحرب: «حارة كل مين إيدو إلو»

"البناء":
الأسد واثق من الوضعين السياسي والعسكري ويدعو الخارج للمراجعة
عملية القدس ترسم مستقبل «إسرائيل» بعد حرب سورية... وقوى المقاومة تتهيّأ
عون يفتتح زياراته بالرياض فاتحاً الباب لمبادرات سعودية عبر لبنان

"الجمهورية":
جنبلاط لـ"الجمهورية": كفى
الأبيض الناصع
القاع.. "إستدعاء الشباب" رسالة لمن؟
التشكية المثالية لعام 2016 بقيادة "الدون" رونالدو

"اللواء":
دعم سعودي قوي للإستقرار و4 ملفات بين الملك سلمان وعون
رزق لـ”اللواء”: خطة شراكة اقتصادية جديدة بين لبنان والسعودية
هجوم “بسيارة مفخخة” على قوات الأمن المصرية شمال سيناء
هدنة سوريا بمهب الريح.. وفصائل المعارضة تعلن انتهاءها

"الديار":
همّ عون تطبيع العلاقات والاقتصاد
وهمّ الملك سلمان اضعاف نفوذ ايران وحزب الله في لبنان
السعودية سترتاح لكلام عون عن تعزيز قوة الدولة وتعيد الهبة العسكرية

"المستقبل":
لبنان نحو «استعادة الثقة» العربية
«راند» يحمل الصقيع
بري يبحث مع الزعنون التطورات الفلسطينية
اتفاق عراقي ـــــ أردني على محاربة «داعش

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