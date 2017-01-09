وزارة الشؤون: سنتابع وضع الطفلة القاصر في أبي سمراء

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صدر عن وزارة الشؤون الإجتماعية البيان الآتي: "إثر انتشار صور عبر وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة قاصر تتعرض للتعذيب والضرب من قبل والدها لاجبارها على التسول وجلب المال له، دهمت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي مكان وجود الوالد في منطقة ابي سمراء في طرابلس واقتادته للتحقيق.

وعلى اثر ذلك، طلب وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي من رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في الشمال التوجه برفقة مساعدة اجتماعية الى مكان التوقيف لمتابعة الموضوع، وبينت التحقيقات أن الفتاة تعيش في دار للرعاية، وكانت في زيارة لمنزل ذويها. لذا، أعيدت بعد هذه الحادثة الى دار الرعاية.

تؤكد وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستتابع وضع الطفلة الصحي والنفسي. كما أنها ستلاحق هذه القضية حتى النهاية".