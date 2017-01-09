هكذا علّق حزب الله على عمليّة دهس جنود إسرائيليين

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أصدر حزب الله البيان التالي:

يحيّي حزب الله العملية البطولية التي نفّذها المقاوم الفلسطيني فادي القنبر في مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الجنود الصهاينة وفرار عشرات آخرين، في مشهد يكشف عزّة الشعب الفلسطيني وجبن جنود ألوية النخبة في جيش العدو.



إن هذه العملية الاستشهادية هي دليل على تمسّك الشعب الفلسطيني بنهج المقاومة كطريق وحيد لتحرير الأرض المحتلة من الصهاينة، وإصراره على تكبيد العدو أفدح الخسائر بمختلف الأساليب والوسائل وضرب أمنه واستقرار كيانه الغاصب.



إن ما قام به الشهيد القنبر هو حق وواجب، وهو من صلب مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال، ولا يمكن أن يوضع في إطار الإرهاب العالمي الذي يمارسه تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، كما يحاول قادة العدو الزعم، في حين أن الكيان الصهيوني هو أساس الإرهاب الذي تعيشه منطقتنا، وهو سبب كل المآسي التي تعرضت لها أمتنا منذ عقود.



وإذ يتقدم حزب الله بأسمى التبريكات للشعب الفلسطيني ولعائلة الشهيد البطل، فإنه يؤكد على وقوفه الدائم إلى جانب هذا الشعب في مقاومته لتحرير كل أرضه من رجس الاحتلال الصهيوني.