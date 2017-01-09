ماذا قال الرئيس الأسد عن "فرنسوا فيون" المرشح لرئاسة فرنسا؟!

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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن موقف المرشح للرئاسة الفرنسية، فرنسوا فيون، تجاه الإرهابيين وإعطاءه الأولوية لمحاربتهم وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، "موضع ترحيب".

وجاء ذلك في معرض رد الرئيس السوري على سؤال إذاعة "آر تي إل" و"فرانس إنفو" وشبكة "غل سي بي"، حول تصريحات وردت في خطاب لفيون في وقت سابق.

وأضاف الأسد: "لكن علينا أن نكون حذرين.. لأن ما تعلمناه في هذه المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية هو أن العديد من المسؤولين يقولون شيئا ويفعلون عكسه"، وذلك بحسب نص المقابلة الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتابع الرئيس السوري قائلا: "لن أقول إن السيد فيون سيفعل هذا(سيغير رأيه)، آمل ألا يفعل هذا. لكن علينا أن ننتظر ونرى، لأنه ليس هناك أي اتصال. لكن حتى الآن إذا نفذ ما يقوله فإن ذلك سيكون جيداً جداً".