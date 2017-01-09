توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء اللبناني!

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 8/1/2017 في محلة نزلة عين الدلبة – برج البراجنة من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة، ويدعى:ع . ع. ( مواليد عام 1971، لبناني).

واوضحت في بيان، انه تبيّن انه يوجد بحقه /6/ مذكرات وأحكام قضائية، ثلاثة منها تقضي بسجنه مؤبداً، جميعها بجرم سرقة. وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بعدّة سرقات ضمن نطاق محافظة جبل لبنان.

التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.