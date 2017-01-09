زياد أسود: لمعالجة تامة لمسالة الفساد في الضمان الإجتماعي

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بيان صادر عن النائب زياد ميشال اسود

نسمع ونقرأ بين الحين والحين عن استفاقة قضائية في متابعة ما يسمى ملفات الفساد في الضمان الاجتماعي ، وفي كل مرة يزج اسم من هناك وهناك لتغطية اساس وجوهر مشكلة الفساد في هذه المؤسسة وهي على مسؤولية من يديرها وله وعليه الصلاحيات منوطة لتحسين ادائها وضبط مالها وصندوقها وحماية مستنداتها وايصالاتها واوامر قبضها ودفعها .

اما وان الحالة المتردية والسيئة تتطور وعقول الفساد والفاسدين المفسدين تتطور نحو مزيد من الهدر والتلاعب والسرقة والتغطية بوسائل مختلفة لها .

وبما ان زج اسم السيد سمير عون هو لاسباب معروفة ومنها سياسي ومنها مذهبي وطائفي ومنها محاولة الامساك بمفاصل المؤسسة على حساب الرأس المدبر الاوحد والوحيد المسؤول عن كل ما حصل، وهو معروف ومحمي ، علماً ان ملفاته لم تفتح وتلاعباته لم تكشف ، واثراؤه غير المشروع مغطى مذهبياً وطائفياً .

وعليه اننا ابناء جزين ومنطقتها نرفض رفضاً قاطعاً استعمال الاعلام واستغلاله للابتزاز والتشهير من اجل تسهيل الادانة غير المحقة ، والتخلي عن المدان زوراً قبل اي تحقيق قضائي رصين وجدي وعادل،

ونرفض زج اسم سمير عون في الاعلام او تحويل القضاء كاداة تسلط عليه دون التدقيق بوظيفته وصلاحياته وآلية عمله التي لا تخوله لامسك مال ولا ايصال ولا ختم ولا صندوق ولا نفوذ على الفاسدين والمغطين للسرقة والهدر والتزوير داخل المؤسسة وهم معروفون وكثر وملفاتهم في القضاء لا تتحرك ولا تتقدم بسحر ساحر طائفي ومذهبي ،

ان العصابات المخالفة للقوانين تتحكم بمفاصل الدولة وليس الامر خفي على احد فلا نقبل بأن يبقى القضاء اداة مطواعة مرهونة لتحقيق مآرب سياسية وشخصية على حساب كرامة المواطن والموظف والدولة والعدالة.

اننا ندعو القضاء إلى الانتباه والدعوة لكل القضاة الاخيار او غير الاخيار ، لم يعد بوسعنا السكوت ولا التغاضي ولا التجاهل عن واقع الفساد داخل العدليات والامور لن تبقى كما هي خوفاً على هيبة القضاء لانه الحصن الوحيد والاخير لما يسمى بالدولة ،

انكم مدعوون إلى تحكيم الضمير وتنظيف وتطهير الجسم والعقل واللسان لانكم قبل غيركم معرضون والكلام طويل حول الموضوع وللباقي تتمة في هذه القضية وفي غيرها من القضايا العالقة امام شباك الدفع في اروقة العدلية.