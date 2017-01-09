بالصورة - شقيقة الياس ورديني تكشف: هذا ما نشره قبل 10 أيام!

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ما زالت شقيقة الشاب الياس ورديني الذي وقع ضحية الهجوم الارهابي على ملهى "رينا" الليلي في اسطنبول بتركيا، تستذكره بشكل متواصل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأخيرًا، نشرت ميرنا ورديني صورة جديدة، كان قد نشرها شقيقها الياس قبل حوالى العشرة أيام تُظهر إيمانه الكبير، وجاء فيها: "اللي بيقضي كل حياتو يربّع جرس الكنيسة، مش ضروري هوي اللي بيفوت عالسما وبيخلّص نفسو، الأفضل يسمع جرس ضميرو لمّا يدق عالخطية.. كتار يللي بربعوا جرس الكنيسة، حتى ما يسمعوا جرس ضميرهم".

وأرفقت ميرنا الصورة بتعليق قالت فيه: "منذ 10 أيام، هذا ما نشره شقيقي الياس البطل.. الله يرحمك!".