سؤال هامّ.. أين أنت يا بو صعب؟!

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في ظلّ العاصفة التي تضرب لبنان في مختلف مناطقه، والتي أدّت إلى تساقط الامطار الغزيرة والثلوج التي قطعت بعض الطرقات، بالاضافة إلى الرياح القوية والبرد القارس، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالتغريدات والتعليقات التي تطالب بالوزير السابق لوزارة التربية الياس بو صعب، الذي اعتاد على إقفال المدارس في ظلّ الطقس البارد حفاظَا على صحة الاطفال.

ومن أبرز التغريدات:

- الطلاب عم بترحموا على أيام الوزير بو صعب..

- الواحد ما بيقول بهيك طقس الا يرحم ايامك يا بوصعب

- هلق بشرفكن لو كان بعدو الياس بو صعب وزير للتربية ما كان الكل فرصة اليوم؟

- الله يرحم ايام الوزير بو صعب كان يحسّ بالاطفال

- كأنو وزير التربية الجديد ما بيبرد أو ضدّ العطلة

- مع الطقس برّا بدي ناخد دقيقة صمت لنتذكر انو بو صعب بطّل وزير التعليم ونحنا مش مفرصين

- وفي هذا الطقس العاصف والماطر يفتقد لبنان وتلاميذه قرارات الوزير السابق إلياس بو صعب باغلاق المدارس