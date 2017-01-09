دخل في غيبوبة وممكن أن يفقد بصره.. كارثة حلّت على اللبناني جورج في أميركا!

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دخل مالك متجر بورتلاند في جنوب مينيابوليس في ولاية Minnesota الأميركية اللبناني الأصل جورج جرجس في غيبوبة، بعدما تعرض لاعتداء ليلة رأس السنة وهو يحتاج الى ترميم للوجه، وهناك خطر أيضاً من أن يفقد بصره.

وفي تفاصيل العملية، تلقى جرجس خمس ضربات مطرقة على رأسه من اللص ندرو ماركيز هودج (25 عاماً)، الذي اقترب منه وبدأ يضربه بالمطرقة طالباً منه أن يفتح الخزنة لأنه لا يريد سوى المال.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على اللص بعد مطاردة قصيرة ووجدت بين أغراضة مطرقة، مفاتيح جرجس، كوكايين وسجائر.

(لبنان الحرّ)