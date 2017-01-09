بسبب العاصفة والثلوج.. إغلاق مدارس في لبنان

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الثلوج التي تساقطت في الضنية تسببت بإغلاق المدارس الرسمية والخاصة في البلدات والقرى التي يزيد إرتفاعها على 1200 متر.





وبلغت سماكة الثلوج في هذه المناطق نحو 10 سنتيمترات على الأقل، وسط إستمرار تساقط الثلوج بكثافة، وارتفاع سماكتها في المناطق الأعلى، ما أدى إلى قطع الطرقات المؤدية إلى بلدات السفيرة وكفربنين وحوارة وبيت حاويك في القاطع الشرقي من الضنية، وطريق بقرصونا ـ نبع السكر ـ سد بريصا، وطريق بقاعصفرين ـ جرد النجاص.





وتقوم جرافات وورش وزارة الأشغال والدفاع المدني واتحاد بلديات الضنية وبلديات المنطقة بإزالة الثلوج وإبقاء الطرقات مفتوحة أمام المواطنين.