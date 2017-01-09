living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العاصفة "رند" إشتدت صباحا.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟!

9
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في ظلّ العاصفة القوية والباردة التي تضرب لبنان، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يستمر تأثير المنخفض الجوي اليوم، ويتحوّل إلى متقلّب خلال الايام المقبلة.

 

وجاء في النشرة الجوية الآتي:

 

الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجويّ (RHEND) على الحوض الشرقيّ للمتوسّط اليوم، يتحوّل إلى متقلّب خلال الأيّام اللاّحقة.

 

الطقس المتوقّع في لبنان:

 

الإثنين: طقس بارد وماطر بغزارة أحياناً مع اشتداد بسرعة الرياح وبرق ورعد من حينٍ لآخر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 900م وما فوق وتلامس 700م في أقصى شمال البلاد مع انخفاض درجات الحرارة، كما نحذّر من خطر تكوّن الجليد ليل الإثنين/الثلاثاء على الطرقات الجبليّة والداخليّة.

 

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئّيّاً مع رياح ناشطة ودرجات حرارة باردة صباحاً وارتفاعها خلال النهار، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

 

الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة في النصف الشماليّ للبلاد من حينٍ لآخر.

 

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 20 و55 كلم/س.

 

الإنقشـاع: سيّء.

 

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و85%.

 

حال البحـر: هائج إلى مائج.

 

حرارة سطح الماء: 17°م.

 

الضغط الجوي: 1018 hPa، أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

 

ساعة شروق الشمس: 06:44، ساعة غروب الشمس: 16:46.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout