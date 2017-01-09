العاصفة "رند" إشتدت صباحا.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟!

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في ظلّ العاصفة القوية والباردة التي تضرب لبنان، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني أن يستمر تأثير المنخفض الجوي اليوم، ويتحوّل إلى متقلّب خلال الايام المقبلة.

وجاء في النشرة الجوية الآتي:

الحالة العامة: يستمر تأثير المنخفض الجويّ (RHEND) على الحوض الشرقيّ للمتوسّط اليوم، يتحوّل إلى متقلّب خلال الأيّام اللاّحقة.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الإثنين: طقس بارد وماطر بغزارة أحياناً مع اشتداد بسرعة الرياح وبرق ورعد من حينٍ لآخر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 900م وما فوق وتلامس 700م في أقصى شمال البلاد مع انخفاض درجات الحرارة، كما نحذّر من خطر تكوّن الجليد ليل الإثنين/الثلاثاء على الطرقات الجبليّة والداخليّة.

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئّيّاً مع رياح ناشطة ودرجات حرارة باردة صباحاً وارتفاعها خلال النهار، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع رياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما تتساقط بعض الأمطار الخفيفة في النصف الشماليّ للبلاد من حينٍ لآخر.

الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 20 و55 كلم/س.

الإنقشـاع: سيّء.

الرطوبة النسبيّة على السّاحل: بين 55 و85%.

حال البحـر: هائج إلى مائج.

حرارة سطح الماء: 17°م.

الضغط الجوي: 1018 hPa، أي ما يعادل: 763 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06:44، ساعة غروب الشمس: 16:46.