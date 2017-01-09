فخامة الرئيس العماد عون على يرأس وفد رسمي في زيارة رسمية الى السعودية ومن ثم قطر

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صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي:

يغادر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت بعد ظهر اليوم متوجهاً الى الرياض في زيارة رسمية الى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويرافق فخامته وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والتربية والمالية والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وشؤون رئاسة الجمهورية والاعلام والاقتصاد والتجارة.

ويوم الاربعاء 11 كانون الثاني الجاري، يزور فخامة الرئيس والوفد الرسمي دولة قطر تلبية لدعوة من اميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.