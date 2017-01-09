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عناوين الصحف ليوم الاثنين 9 كانون الثاني 2017

9
JANUARY
2017
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الأخبار
الدهْس المقدَّس
سوريا: مناورات تركية لإسقاط الهدنة!

البناء
تفاهم سوري إيراني على خريطة طريق أستانة... وفرنسا تدقّ الأبواب
عون إلى السعودية وقطر والملفات: السياحة والإبعاد والسلاح والعسكريون
سجال ريفي المشنوق بين «العميل» و«التافه»... ونجاح يوم مقاطعة الخلوي

الجمهورية
جعجع ل"الجمهورية": هذه أهداف زيارة الرياض

الديار
تسليح الجيش بين الوعود السعوديّة والعروض الإيرانيّة

تراجع «فيتو» 14 آذار عن السلاح الإيراني يترافق مع الصعوبات الماليّة السعوديّة

المستقبل
مجلس الوزراء في السرايا الأربعاء وعلى جدول أعماله استكمال مراسيم النفط
عون في السعودية: إعادة وصل ما انقطع

اللواء
عون في السعودية اليوم: عودة الروح إلى العلاقات التاريخية

L'Orient-Le Jour
Tous les journalistes turcs n’ont pas eu la chance d’Asli Erdogan...

The Daily Star
Aoun calls Parliament session to speed vote law

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