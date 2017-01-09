أسرار الصحف ليوم الاثنين 9 كانون الثاني 2017

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الجمهورية - أسرار

قال وزير في الحكومة إن هناك اتفاقاً واضحاً بين كتلٍ سياسية وازنة على إمرار مراسيم النفط.

نجحت القوى الأمنية بالقبض على رأس خيط الشبكة والجهة التي تقف وراء المسؤولية عن نشر الشائعات الخميس الماضي عن شاحنات تفرغ حمولاتها من مادة البنزين على الطرق.

أدّت الإتصالات السياسية الى إتفاق على إسم لتولّي منصب حسّاس أثار خلافات في المرحلة السابقة.

المستقبل - يقال

إن مرجعاً نيابياً قال في مجلس خاص إن القوى السياسية كافة محكومة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وأنه رغم ضيق الوقت المتبقي لا يزال هناك بعضٌ كافٍ من الوقت لإنجاز قانون جديد.

البناء - خفايا

برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، يُقام في النادي العسكري المركزي ـ المنارة، حفل توقيع كتاب العميد الركن المتقاعد صلاح جانبين بعنوان: «صناعة الأزمات وأسرار التفاوض»، الذي قدّم له مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وذلك اليوم الخميس 8 كانون الأول 2016، اعتباراً من الثالثة بعد الظهر ولغاية التاسعة مساءً.