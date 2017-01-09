تحضيرات لعمل ارهابي في لبنان؟

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الجمهورية -

لوحِظ في الساعات الـ48 الماضية إجراءات امنية مشددة في اكثر من منطقة وخصوصاً في الضاحية الجنوبية، حيث تردّدت معلومات عن تحضيرات لعمل ارهابي. ولم تنفِ مصادر امنية لـ«الجمهورية» هذه الإجراءات إلّا انّها حرصَت على التكتّم الشديد حول اسبابها او كشفِ ايّ تفاصيل حول ما يجري.

إلا انه تردّد في بعض الاوساط عن قبض جهات امنيّة على بعض الافراد الذين اعترفوا بوجود تحضيرات لمجموعات ارهابية لتنفيذ عملٍ ما في الضاحية الجنوبية لبيروت، او في الأماكن التي لحزب الله وجودٌ فيها.

وتشير هذه المعلومات الى انّ اعمال البحث والتفتيش نجحت في القبض على بعض المتورطين والمشتبَه بهم.

وقال مرجع امني كبير لـ«الجمهورية»: «إنّ الوضع الامني ممسوك، وهو حالياً افضل من ايّ وقت مضى، وإنّ الجهات العسكرية والامنية تقوم بواجباتها». لكنّ المرجع لم يغفِل احتمال «ان لا يغدرونا» في ايّ وقت.