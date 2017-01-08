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الوزير باسيل يزور المطران خضر معايداً

8
JANUARY
2017
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زار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل مطران جبل لبنان للروم الأرثوذكس جورج خضر في المطرانية في برمانا معايداً ومطمئناً الى صحته.
وكان حوار في الفلسفة والدين واوضاع المسيحية المشرقية، اضافة الى وضع لبنان بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
واثنى المطران خضر على التحسن الذي بدأ يطرأ على البلد، وعلى نشاط الوزير باسيل، معتبراً ان من يعطي من قلبه ويعطي الشيء الصحيح القائم على محبة البلد ومصلحة الناس ينجح. اذ ان ما يهمّ الناس من الرجل السياسي هو الصدق، وهم لا يساومون على الاخلاص والطهارة.


وختم متوجهاً الى باسيل بمثابة وصية: "كن ما انت عليه من فكر والباقي يعطيه الله".


ورد باسيل شاكراً المطران خضر على وصيته، طالباً "صلواتك لنستطيع تلبية حاجات الناس ولننجح في مهامنا ومسؤولياتنا ولنكون على قدر آمال الناس، عبر العمل على تحسين اوضاع البلد والمواطنين وادخال العناصر الجيدين والكفء الى ادارات الدولة وتحصينها، ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح.

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