بالصور: جريمة مروعة تهز بلدة بريتال ! هل تم قتل حوراء عل يد زوجها؟!

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بكثير من الحزن تلقت بلدة بريتال خبر "مقتل" ابنة البلدة حوراء مظلوم في سوريا، حيث تقطن مع زوجها منذ سنوات.

خبر "مقتل" حوراء كان له وقع الصدمة، اذ لم تتمكن عائلتها من معرفة ملابسات الحادثة، وبحسب مصادر في بلدة بريتال فملابسات مقتل حوراء "لا زالت مبهمة، ومجهولة التفاصيل".

تواترت وتضاربت المعلومات عن كيفية مقتل حوراء، ففي حين يشير البعض في البلدة الى مقتلها على يد زوجها، يشير البعض الاخر الى رواية ثانية مفادها أنها واثناء محاولتها نزع سلاح من يد ابنها القاصر انطلق طلق ناري عن طريق الخطأ فاصابها وما لبثت ان فارقت الحياة. الايام المقبلة ستكشف تفاصيل مقتل حوراء خصوصا وان عائلتها مصرة على معرفة ملابسات الجريمة بأدق تفاصيلها. وقد تم تداول خبر مقتل حوراء وصورها مع عائلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



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