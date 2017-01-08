بيطار خلال استقباله وفداً من عناصر الدفاع المدني: نحن في عكار أولاد الدولة والمؤسسات وأسود في التضحية

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استقبل رئيس جمعية التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار وفداً موسعاً من عناصر الدفاع في دارته ببلدة عندقت جاء لشكره على الجهود التي بذلها ويبذلها في موضوع دخولهم الملاك وحصولهم على حقوقهم.

تحدث باسم الوفد مصطفى دمج فقال "جئنا اليوم لنشكرك دكتور زياد على ما قمت به من جهود لدعمنا والوقوف إلى جانبنا. لقد كنت معنا في كل الظروف وأيدت مطالبنا انطلاقاً من موقعك الوطني والقانوني الحقوقي فلك منا كل الشكر والتقدير ونعرف أننا سنبقى في ضميرك نحن وكل صاحب حق في هذا البلد، ونشكر من خلالك فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ومعالي وزير الداخلية وكل من سعى لإتمام هذا الموضوع والوصول إلى النتيجة التي سعينا إليها جميعاً".

من جهته المحامي الدكتور زياد بيطار رحب بالوفد وقال "أنتم لا أحد يستطيع إيفاءكم حقكم، فأنتم ناصرتم الغريق والحريق وكنتم إلى جانب الجميع في أصعب الظروف ودفعتم من حياتكم وجهدكم من دون بدل فنشكر كل من ناصركم في هذا الموضوع الإنساني بامتياز. وأن تكونوا في الملاك هذا أمر لا يكفي فنحن عندما نقول لفخامة الرئيس ودولة الرئيس ومعالي الوزير شكرا نؤكد أيضاً أن هذا الأمر لا يكفي فالمفروص من ضحى ل 15 سنة من دون مقابل أن تتم مكافأته ليس بإجراء الإمتحان إنما ليكن إمتحانهم بالخبرة الميدانية العملية لكل واحد فيهم".

وأضاف "نحن نقول لكم سوف نكمل المشوار سوياً فما حصل هو بداية المشوار الطويل وليس القانون وحده الذي يعطيكم كامل حقوقكم وسوف نبقى نحن وأنتم مع فخامة الرئيس الذي نوجه له الشكر لأنه أصر في أولى جلسات الحكومة إقرار المراسيم التطبيقية".

وأشار إلى أن ما حصل بالأمس في منطقة عندقت ووادي عودين من تعد وسطو مسلح والذي تكرر قبل شهر في القبيات بسرقة الآثار، هو أمر مستنكر ونحن أولاد الدولة والمؤسسات ولأننا كذلك نطلب من قيادة الجيش وضع الحواجز في المناطق منعاً لحصول أي أمر لا تحمد عقباه، وإذا كانت هذه العصابات تريد تدفيعنا ثمن ولاءنا للجيش والمؤسسات فنحن نقول لهم أن أسود عكار لن تخاف من الذئاب وأهالي عكار أسود في التضحية وولاءهم دائما إلى جانب الدولة ومؤسساتها".