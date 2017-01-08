مسؤول أمن أشرف ريفي يعترف.. وقوى الأمن توضح

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "على اثر ما تم نشره في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات ومواقف تناولت قضية توقيف عمر البحر، وكون هذه المديرية آثرت عدم الرد على ما تناولها باعتبار القضية مسلكية داخلية محضة تتعلق بمراقبة سلوك عناصر قوى الامن الداخلي وتصرفاتهم، ولما كان الموضوع قد اتخذ منحى مغاير عبر استغلاله لتمرير مواقف سياسية بعيدة من الواقع.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن أن توضح للرأي العام ما يلي:

أولا: على اثر قيام المديرية العامة للأمن العام باعلام المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن المؤهل في الخدمة الفعلية عمر البحر وهو احد رتباء قوة الحماية المكلفة بحفظ امن الوزير السابق واللواء المتقاعد اشرف ريفي قد تقدم بطلب للاستحصال على جواز سفر جديد بصفته المدنية وفي اطار روتيني تم استدعاء المؤهل عمر البحر بتاريخ 5/1/2017 للتحقيق معه مسلكيا بغية بيان سبب تقدمه بطلب جواز سفر جديد حسب الاصول المتبعة بخاصة وان جواز سفره القديم ما زال صالحا.

ثانيا: بنتيجة التحقيق اعترف المؤهل عمر البحر بقيامه بذلك لأنه قد غادر لبنان برفقة الوزير السابق واللواء المتقاعد اشرف ريفي دون استحصال على مأذونية رسمية وقد عمد الى التقدم بطلب الاستحصال على جواز سفر جديد خوفا من افتضاح امره وتعرضه لعقوبة مسلكية قاسية.

ثالثا: خلال التحقيق اقر المؤهل عمر البحر بأنه:

أ‌- ناشط سياسي وفاعل لصالح الوزير السابق أشرف ريفي، حيث يقوم بالتنسيق مع الجماعات الموالية له ويدعوهم للمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات التي يقيمها بهدف تأمين اكبر حشد من المناصرين بعد ابلاغهم بأن المطلوبين للقضاء يستطيعون الحضور مؤكدا لهم أنه لن يتم توقيفهم.

ب‌- يتواصل مع آمري فصائل ورؤساء المخافر في الشمال بغية التوسط لحل خلافات تحصل مع مؤيدي الوزير ريفي، منها توسطه لعدم توقيف شخص اقدم على تمزيق صور الرئيس ميقاتي وشخصيات سياسية اخرى في طرابلس.

ج- توسط لشخص عثر في حوزنه على مخدرات داخل سجن القبة.

د- حرض احد الاشخاص على احراق صورة للوزير سمير الجسر.

ه-طلب من احد الاشخاص التصريح امام وسائل الاعلام بأن لا سياسيين في طرابلس سوى الوزير ريفي وان فرع معلومات الشمال ورئيسه يتلقون اوامرهم من جهة سياسية وينفذون مآربها.

و- لديه صفحة على موقع الفيسبوك باسم ابو رشاد البحر يضع عليها تعليقات ومواقف سياسية لجهات سياسية وسياسيين لبنانيين.

ز- على علم ووعي كامل بأن ما قام وما زال يقوم به هو مخالفة فاضحة للتعليمات والقوانين العسكرية مضيفا انه كان يقوم بذلك بناء لطلب الوزير ريفي نفسه وبتوجيهات منه.

رابعا: تستغرب المديرية هذه الحملة المنظمة والصادرة عن المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي، لطالما تغنى وما زال بما قام به من انجازات خلال توليه مهامه لجهة حرصه على تطبيق الانظمة العسكرية واعتماد سياسة الثواب والعقاب على عناصر قوى الامن الداخلي، وهو اكثر العالمين بمدى فداحة ما قام به المؤهل عمر البحر لناحية مخالفته الفاضحة للانضباط العسكري واساءته الى المؤسسة التي ينتمي اليها، وتؤكد بأن هذه القضية تأتي في اطار تعزيز الانضباط بعيدا من اي كيدية سياسية.

خامسا: تؤكد المديرية العامة بأن قطعاتها تقوم بعشرات التحقيقات المسلكية يوميا وتفرض عقوبات بحق المخالفين من ضباط ورتباء وعناصر قوى الامن الداخلي كما تقوم في الوقت عينه بمكافأة من يقومون بأعمال مجلة ومميزة، وما قضية المؤهل عمر البحر الا واحدة من هذه التحقيقات، وتهيب بوسائل الاعلام عدم تبني اي معلومة قبل العودة اليها، وهي على استعداد دائم للاجابة عن اي استفسارات تتعلق بعملها".