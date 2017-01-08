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أول طائرة مدنية تهبط في مطار حلب الدولي منذ 4 سنوات

8
JANUARY
2017
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وصلت طائرة ركاب مدنية إلى مطار حلب الدولي، هي الأولى منذ إغلاقه قبل 4 سنوات، حسبما أفاد التلفزيون السوري السبت 7 يناير/كانون الثاني.

وأشار التلفزيون إلى أن حركة الطائرات في المطار أصبحت ممكنة بعد أن تمت إعادة تأهيله والمناطق المحيطة به وتأمينها والانتهاء من جميع التجهيزات الفنية لعمله، وان رحلة الركاب التي وصلت اليوم (السبت) كانت تجريبية.

وقالت مصادر حكومية أنه من المرجح أن تجري إعادة فتح المطار، الذي يعتبر ثاني أكبر مطار في سوريا، أمام الجمهور بحلول شهر فبراير/شباط القادم، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على الوضع الأمني في المحافظة.

وأوضح التلفزيون الرسمي السوري أن هذه الطائرة كانت قادمة من دمشق، وأقلت وفدا من الصحفيين السوريين.

وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن الحكومة أقرت، السبت، برنامج عمل تنفيذي لإعادة الخدمات والأنشطة الصناعية والإنتاجية والأمن لمدينة حلب التي مزقتها الحرب، حسبما أكدت وكالة "فرانس برس".

وقالت وسائل الإعلام إن مجلس الوزراء السوري أعلن أن لديه خطة لتأمين إمدادات الكهرباء والماء والوقود وتقييم المباني التي تحتاج إلى ترميم وفتح الطرقات حتى يتسنى للمواطنين ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.

كما أقر مجلس الوزراء خطة طوارئ تقدمت بها وزارة التعليم لصيانة وتأهيل 50 مدرسة في الشطر الشرقي من حلب على مدى ستة أشهر. وتريد الحكومة تأهيل 100 مدرسة بحلول العام الدراسي القادم.

ويشمل برنامج العمل أيضا إعادة تأهيل خمسة مراكز صحية ومستشفيين، إضافة إلى صيانة مطار حلب الدولي وإصلاح 18 كيلومترا من خطوط السكك الحديدية.

الوطن السورية
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