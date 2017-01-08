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كيشيشيان: الأرمن سيساهمون.. سورية وروسيا كسرتا شوكة الإرهاب معاً .. وفد برلماني فرنسي من حلب: المؤسسات الدولية يجب أن تعيد الإعمار

8
JANUARY
2017
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أكدت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أن سورية روسيا «تمكنتا معاً من كسر شوكة الشر والإرهاب» خلال استقبالها وفداً برلمانياً روسياً بدمشق، بموازاة تأكيد وفد برلماني فرنسي من حلب أن إعادة الإعمار في سورية «يجب أن تقوم بها المؤسسات الدولية».


وخلال لقائها أمس الوفد الروسي برئاسة عضو مجلس الدوما الروسي نيكولاي انتوشكين قالت عباس: إن «مواقف القيادة الروسية كان لها الدور البارز إلى جانب سورية، في محاربة الإرهاب الذي تتعرض له، وتمكنتا معاً من كسر شوكة الشر والإرهاب»، مشددة على أن «التاريخ سيكتب أن سورية وروسيا عملتا معا على حماية شعوب المنطقة وساهمتا في رسم مستقبل أفضل للأجيال القادمة».


بدوره أكد رئيس الوفد انتوشكين عزم روسيا الاتحادية على مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني لسورية والوقوف إلى جانبها في الحرب التي تشن ضدها.


في غضون ذلك، زار وفد برلماني فرنسي ووفد إعلامي مرافق له مدينة حلب، وفي تصريح لوسائل الإعلام أكد رئيس الوفد تييري مارياني أنهم وجدوا صورة مغايرة لما ينقله الإعلام الغربي عن حلب و«الذي كان يصفها بالمدينة المدمرة» حيث وجدوا مدينة تعرضت لدمار في قسم منها وعائلات هجرت من منازلها، مبيناً أن «الهم الأساسي اليوم هو كيفية مساعدة سورية في إعادة الإعمار الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الدولية».


بدوره قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشيان وخلال جولة له مع محافظ حلب حسين دياب في المدينة القديمة أكد أنه على ثقة تامة بأن الشعب السوري بإرادته القوية وصموده وإخلاصه سيعيد بناء ما دمره الإرهاب في هذه المدينة المباركة التي كانت وما زالت وستبقى رمزاً للمحبة والسلام والعيش المشترك، مؤكداً أن أبناء الطائفة الأرمنية من المواطنين السوريين وهم جزء لا يتجزأ من مكونات ونسيج الشعب السوري وسيسهمون مع كل إخوتهم السوريين في إعادة الإعمار.


بالعودة إلى دمشق فقد تحدث مصدر دبلوماسي روسي فضل عدم كشف اسمه، في تصريح نقلته وكالة «فارس» الإيرانية بالقول: «إن تخفيض القوات الروسية في سورية لا يعني أن هناك تغيراً في سياسة موسكو الحليفة لدمشق تجاه الملف السوري، بل الهدف من ذلك هو إفهام الجهات الإقليمية كتركيا والسعودية بأن لروسيا نية حسنة في سورية وإرادة وتصميماً من أجل دفع سبل الحل السياسي».

الوطن السورية
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