living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

آلان عون: زيارة الرياض ستفتح صفحة جديدة وتعيد العلاقات إلى واقعها الطبيعي

7
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون ان زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية ستفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية وستؤسس لمرحلة جديدة بين البلدين الشقيقين وبالتالي بين لبنان وسائر دول الخليج.

وأكد لـ «الأنباء» ان اهمية هذه الزيارة تكمن في انها ستعيد العلاقات الى واقعها الطبيعي والتاريخي وهو ما سيحصل تدريجيا بدءا من انهاء المقاطعة السعودية، ومن سائر دول الخليج للبنان، وإزالة كل التدابير السلبية بحقه بعدما تدهورت العلاقات بين بيروت وعواصم دول الخليج بسبب الاشتباك الاقليمي في السنوات الاخيرة.

النائب عون ينقل حرص الرئيس عون والتيار الوطني الحر وكل اللبنانيين، على عودة العلاقات الى طبيعتها والأمور الى نصابها بين لبنان ودول الخليج التي وقفت الى جانب لبنان واللبنانيين في كل المراحل والمحطات والتي قدمت لهم المساعدات على مختلف الصعد.

وبتقدير عون فإن الزيارة الى السعودية والتي ستليها زيارات الى اكثر من دولة خليجية وعربية، ستؤدي الى عودة سعودية وخليجية الى لبنان بشكل تدريجي وعلى المستويات كافة وصولا الى استعادة واقع الاخوة المترسخة.

فاللبنانيون يتطلعون الى أن تكون البلدان العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الى جانب لبنان وكل اللبنانيين من دون استثناء مهما اختلفت انتماءاتهم.

فتباعد الخيارات الإقليمية بين المملكة وقسم من اللبنانيين، يجب أن يبقى ضمن ضوابط، ولا ينعكس توترا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout