living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوتين يهنئ بعيد الميلاد

7
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه بعيد الميلاد مشيدا بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في الحفاظ على السلم الأهلي والوفاق الوطني في البلاد.


وكتب الرئيس الروسي في التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين السبت 6 يناير/كانون الثاني: "أيام عيد الميلاد تنير حياتنا بسعادة خاصة وتحيي فينا أطيب المشاعر وتعود بنا إلى مناهلنا الروحية وتقاليدنا. هذه الأيام، أيام أفكار وفعل الخير والعناية الصادقة بالأقربين وبمن هم بحاجة للدعم والمساندة".

وأضاف: "الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، والطوائف المسيحية الأخرى في بلادنا تلعب دورا كبيرا ومتميزا في بعث القيم الأخلاقية والمعنوية الرفيعة، وفي الحفاظ على إرثنا الثقافي والتاريخي الغني، وذلك في ظل تعاون متنام بين الكنيسة والدولة والهيئات الأهلية على صعيد التعليم والثقافة والأعمال الخيرية وتعزيز مؤسسة الأسرة وتربية الأجيال الصاعدة".

وختم يقول: "كنيستنا وطوائفنا المسيحية تفعل الكثير بما يخدم الحوار القومي والديني والحفاظ على السلم الأهلي والوفاق الوطني في روسيا، فيما العمل البناء والكبير هذا يستحق أعلى تقدير واحترام. أتمنى للمسيحيين الأرثوذوكس الروس وسائر مواطني روسيا الاتحادية المحتفلين بعيد الميلاد الصحة والخير والنجاح في العام الجديد".

Interfax
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout