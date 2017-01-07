بوتين يهنئ بعيد الميلاد

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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه بعيد الميلاد مشيدا بدور الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية في الحفاظ على السلم الأهلي والوفاق الوطني في البلاد.



وكتب الرئيس الروسي في التهنئة المنشورة على الموقع الرسمي للكرملين السبت 6 يناير/كانون الثاني: "أيام عيد الميلاد تنير حياتنا بسعادة خاصة وتحيي فينا أطيب المشاعر وتعود بنا إلى مناهلنا الروحية وتقاليدنا. هذه الأيام، أيام أفكار وفعل الخير والعناية الصادقة بالأقربين وبمن هم بحاجة للدعم والمساندة".

وأضاف: "الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية، والطوائف المسيحية الأخرى في بلادنا تلعب دورا كبيرا ومتميزا في بعث القيم الأخلاقية والمعنوية الرفيعة، وفي الحفاظ على إرثنا الثقافي والتاريخي الغني، وذلك في ظل تعاون متنام بين الكنيسة والدولة والهيئات الأهلية على صعيد التعليم والثقافة والأعمال الخيرية وتعزيز مؤسسة الأسرة وتربية الأجيال الصاعدة".

وختم يقول: "كنيستنا وطوائفنا المسيحية تفعل الكثير بما يخدم الحوار القومي والديني والحفاظ على السلم الأهلي والوفاق الوطني في روسيا، فيما العمل البناء والكبير هذا يستحق أعلى تقدير واحترام. أتمنى للمسيحيين الأرثوذوكس الروس وسائر مواطني روسيا الاتحادية المحتفلين بعيد الميلاد الصحة والخير والنجاح في العام الجديد".