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كنعان من معراب: تقارب جدي في قانون الانتخاب و اعتبار عرقلة النفط فساد واقراره اصلاح

7
JANUARY
2017
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عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان الأوضاع السياسية العامة في حضور وزير الاعلام ملحم الرياشي.


وعقب اللقاء، قال كنعان:"شكّل قانون الانتخاب الموضوع الأساسي للقائنا ولاسيما أننا نعلم أن المهل باتت داهمة ومدى أهمية هذا القانون للإصلاح والتمثيل السياسي الصحيح المنتظر منذ أكثر من 26 عاماً، وكان هناك تقارب جدّي وحقيقي بين الصيغ وفي النظرة وفي بعض التفاصيل التي كانت في الماضي متباعدة أكثر من الآن، لذلك فإن الأمل للتوصُل الى اتفاق حول قانون الانتخاب بيننا كبير وحقيقي، ونتمنى على كل الأطراف التي نتحاور معها ونلتقي بها أن نتوصل الى قراءة مشتركة في القريب العاجل".


وأضاف:"لقد تطرقنا الى موضوع الفساد باعتبار ان الاصلاح المطلوب يبدأ بمكافحة ومواجهة الفساد، فلدينا موضوع الموازنة أمر أساسي إضافة الى مسألة الحسابات المالية التي يجب ان نتعاطى معها بجديّة والأهم هي الملفات الداهمة والتي كانت تخضع لمنطق الصفقات والتسويات، وهنا نقول إننا سمعنا كلاماً كثيراً حول مراسيم النفط، وفي الواقع نحن نتعاطى مع هذا الموضوع بشكل ايجابي جداً، فهذه المراسيم منتظرة منذ أربع سنوات ومرت على كل الحكومات المتعاقبة ووُضعت كل الكتل في اجوائها، فهذه الخطوة ستُمكننا من الاستحصال على نفطنا لتتمكن الدولة بمختلف طوائفها ومكوناتها أن تخدم الاقتصاد، فأين السلبية في هذا الموضوع؟"


وأكد كنعان ان "المطلوب هو تثمين الخطوات الايجابية التي تُعزز الاقتصاد اللبناني، والمنتظرة منذ سنوات، وعند الكلام عن أي ثغرات يجب أن تكون واضحة وظاهرة وأن يُحكى فيها دون أي مواربة في هذا المجال، لذلك نحن قرارنا جدي وجذري بمكافحة الفساد وسيكون لنا صولات وجولات في هذا السياق ونتمنى التعاون من الجميع باعتبار ان الدولة والمواطن لا يمكنهما تحمُّل المزيد من الهدر والصفقات على حساب الخزينة وحياته وحياة أولاده".

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