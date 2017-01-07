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بالصور: الخط الجوي الأكثر ازدحاما في العالم ..

7
JANUARY
2017
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إذا كنت تعتقد أن الخطوط الجوية بين لوس أنجلس ونيويورك أو بين لندن وباريس هي الأكثر ازدحاما في العالم، فأنت على خطأ بالتأكيد والنتيجة لن تتوقعها على الإطلاق.

يعتبر الخط الجوي بين العاصمة سيئول (أو سول) وجيجو، عاصمة جزيرة جيجودو، في كوريا الجنوبية الأكثر ازدحاما في العالم، حيث شهد العام الماضي أكثر من 11 مليون مسافر بين المدينتين.

ولم يقترب ثاني أكثر خط جوي مزدحم بين طوكيو ومدينة سابورو، من الرقم المسجل لأكبر عدد مسافرين بين سيئول وجيجو، مع أقل من 8 ملايين مسافر.


تنطلق رحلة كل 15 دقيقة من رحلات الطيران الكورية الجنوبية المحلية من سيئول إلى جيجو. ووفقا لغوغل، يوجد على هذا الخط حوالي 200 رحلة في كلا الاتجاهين يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن لا يمكن مقاومة السفر إلى جيجو ليس من قبل الكوريين فقط، حيث أعلن العملاق السفر الصيني Ctrip في عام 2014، عن ارتفاع عدد السياح الصينيين الذين يزورون المدينة الكورية.



ويتوافد الصينيون، على وجه الخصوص، إلى الجزيرة بسبب عدم وجود حاجة إلى تأشيرة الدخول، ووفرة الكازينوهات (المحظورة في الصين).

تُوصف جيجو بأنها "هاواي كوريا الجنوبية" حيث يقضي السياح أجمل الأوقات خلال فترة "شهر العسل" في ظل وجود المناظر الطبيعية الرائعة.

يبلغ سعر التذكرة على متن الرحلة الجوية الأكثر ازدحاما في العالم، من سيئول إلى جيجو، التي تستغرق أقل من ساعة، نحو 120 جينه إسترليني.



ويتمتع إقليم جزيرة جيجودو بالحكم الذاتي الوحيد في كوريا الجنوبية، وفقا لصفحة Flickr الرسمية. وهذا يعني أن الجزيرة تحتفظ بدرجة من الاستقلال الذاتي.



في عام 2011، سميت جيجو على أنها واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية، ويعتبر بركان هالاسان (1950 مترا) من أهم المعالم الطبيعية في الجزيرة وأعلى قمة في كوريا الجنوبية.



سُميت بحيرة فوهة البركان هالاسان بـ "Baengnokdam"، وهي تعني "بحيرة الغزلان البيضاء". وتقول الأسطورة أن الساحرات نزلن من السماء للعب مع الغزلان البيضاء التي كانت تشرب من البحيرة.



تعتبر جزيرة جيجو موطنا لـ "حوريات البحر" أي المغامرات اللواتي يجازفن بحياتهن من أجل صيد المحار وغيره من الكائنات في أعماق البحار. وتقوم "نساء البحر" بحبس أنفاسهن مدة دقيقتين للغوص إلى عمق 65 مترا مع عدم وجود معدات التنفس.



ويوجد على الجزيرة مكان غريب يسمى "متنزه الحب"، ويشمل على 140 من التماثيل المصورة للبشر في مختلف الحالات الجنسية.

روسيا اليوم
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