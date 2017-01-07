أوركسترا قوى الأمن في عصرها الزهبي ... والأعياد معها طيلة أيام السنة

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زمن الميلاد وعيد الدنح وما يرافقه من بداية كل سنة هو عملية طويلة كي نصل للحظة صفر، وهي التي نحتفل فيها بكل مناسبة ايا كانت. نحصد فرحا أو حزنا وذلك كمحصلة لكل تحضيراتنا قبل هذه اللحظة.

عليك الأمان يا يسوع تعال الى بيوتنا بكل دقيقة لتتبارك هذه البيوت، فقلوبنا وبيوتنا جاهزه لاستقبالك. كيف لا ونحن كل ايام السنة في تحضير مستمر من خلال مشاركة الأوركيسترا نشاطاتها الممتدة على كافة الأراضي اللبنانية والتي تشمل كل الفئات المجتمعية. هذه السنة، فرحوا مع الفارحين ، غنوا للمسنين، زاروا المنسيين، استضافوا المشردين، وصلوا للشهداء. وبما ان الروح الطيبة والإنسانية وفعل الخير هي كلها أفعال تشكل عدوى، فلنستفد من المثال الذي عاشوه امامنا بتعدد ألوانهم وطوائفهم وذلك من خلال اعادة حساباتنا كي نحمل الشعلة في هذا الزمن المجيد لعطاءات فيها ثمر أكثر. فكل ما شاهدناهم يفرّحون قلبا كلما زهدت في عيوننا الهدايا المادية مقابل الهدية المعنوية التي قدموها للأشخاص الذين لم يكونوا قادرين ان يفرحوا أو لا يعرفون كيف يفرحوا أو ان الوجع أثقل كاهلهم بالدمع ومنعهم من الشعور بالمشاركة.



هم حملوا هَم الجيش والقوى الأمنية في كل ايام السنة، فغنائهم كان صلاة وعزفهم كان نغمة وصِلة وصل سريعة الى أبواب السما. فكل ما فكرنا بقضية إنسانية نؤكد بان لهم علاقة بهذه القضية.



هذه الأوركيسترا اصبحت جزءا لا يتجزا من تاريخ مكتوب على الجدران العتيقة في كل قرية او بلدة من لبنان، اصبحت ذكرى حيّة في ذهن كل شخص سمعها حتى لو لمرة واحدة، وصارو اداة يحتذى بها ومثالا للرقي وللسمعة الحسنة.



ايمان الكثيرين بهذه الأوركيسترا يكبر يوما بعد يوم، هي التي ولدت من مشروع تقليدي صغير مثل كل الفِرق الموسيقية العسكرية وصارت اليوم بحلم ورؤية قائدها العقيد زياد مراد وإرادة ومباركة من قيادتها، أوركيسترا وطنية محترفة تعيش اليوم عصرها الذهبي. هذه المسؤولية تزيدها تحدٍ وتزيد لدينا الرغبة لإنتظار المزيد من النجاحات والعطاءات المجانية من نِعم المواهب التي اعطاهم إياها الرب بشكل وزنات كي يتاجروا بها.



بالعطاء تدوم النعم. وإنتم ونحن وكل الأوفياء للموسيقى رمز الرقي والحضارة على الموعد لزمن مبارك يتجدد مع كل عمل مثمر تقدمه هذه الاوركيسترا. وكلما كبرت العراقيل وازدادت التحديات والمنافسة كلما نفرح أكثر ونقل لهم: هذا حصاد النجاح.



