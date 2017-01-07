بيان من "الكتائب" حول تراشق الإتهامات مع "القوات"

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صدر عن مجلس الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان الاتي :

بعد استهداف حزب الكتائب في الساعات القليلة الماضية بحملة شنها قواتيون وعلى راسهم مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في القوات، وقد ارفقوا هذه الحملة باساءات واهانات ومغالطات فاضحة، رد موقع الحزب الالكتروني وكتائبيون ومناصرون على هذه الحملة .

الان ، وبعدما عممت القوات بوقف هذه الحملة ، وايمانا بان لغة المنطق والعقل هي التي يجب ان تسود لا اللغة المسيئة التي طالت الكتائب ، يطلب مجلس الاعلام في حزب الكتائب، من جميع الحزبيين والمناصرين التوقف عن الرد عن اي اساءة او اهانة او عملية تشهير تطال الحزب .