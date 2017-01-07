آخر المعلومات حول الوضع الصحي لبشرى الدويهي!

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طمأن الدكتور كلود طيّار الطبيب المعالج لبشرى الدويهي إبنة النائب اسطفان الدويهي التي أصيبت في اعتداء اسطنبول الإرهابي أن "وضعها إلى تحسّن"، مؤكداً عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" أنها "تخطّت دائرة الخطر"، وتابع "لاحقاً سنعطي مزيداً من التفاصيل بوجود الأهل". من جهتها شقيقة بشرى، ستيفاني الدويهي، تمنّت أن "تعود بيننا في أقرب وقت ممكن"، شاكرة الله لـ"الاستجابة إلى صلواتهم". وقالت "الله يرحم جميع الذين استشهدوا وأن يشفي الجرحى".

يذكر أن بشرى تخضع للعلاج في مستشفى "كليمنصو" في بيروت، ووضعها الصحي لم يسمح بعد بإخراجها من العناية الفائقة.