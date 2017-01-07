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الأب فادي تابت يوجه رسالة إلى وزير الإعلام ملحم رياشي

7
JANUARY
2017
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وجه الأب فادي تابت  رئيس مجلس إدارة مركز الكريم الإعلامي المؤلف من إذاعة صوت المحبة وتلفزيون المحبة ومسرح ومجلة المحبة رسالة إلى الوزير الصديق ملحم رياشي بعد معرفته بالإجتماع الإعلامي الإستشاري الذي أقامته الوزارة وعدم دعوة صوت لبنان حسب ليبانون ديبايت سقط سهواً مما استدعى إتصال الوزير الرياشي بالمدير العام للإذاعة المذكورة للإعتذار .

إنطلاقاً من هذا الحدث إستنكر الأب فادي تابت رئيس مجلس إدارة مركز الكريم الإعلامي عبر وسائل الإعلام مسجلاً إعتراضه لعدم دعوة المركز إلى الإجتماع كباقي وسائل الإعلام متمنياً أأن يكون عدم دعوة المركز قد سقط  سهواً كما جرى مع إذاعة صوت  لبنان الصديقة مطالباً بتصحيح الخطأ كي لا يتكرر ما جرى في المستقبل مؤكداً أن مركز الكريم  الإعلامي المؤلف من إذاعة وتلفزيون ومسرح ومجلة هو مركز إعلامي يحتوي على الإعلام بكل وجوهه المكتوبة والمسموعة والمرئية وهذا الشيء غير موجود بأي وسيلة إعلامية فتغييبه عن هكذا إجتماع لدراسة الوضع الإعلامي خطأ يتمنى أن يكون غير مقصود لما للمركز من حضور فاعل يقوم على نشر المحبة والسلام والخبر السار بدل الأخبار السيئة التي يشهدها معظم إعلامنا فحضور المركز برسالته في مختلف الأوساط اللبنانية وخارج لبنان فإستثناؤه من الدعوة للحضور والمشاركة شيء مسيء للإعلام وللمركز إلا إن كان ذلك قد سقط سهواً كما جرى مع بعض وسائل الإعلام.

هذا وقد تمنى المشير العام في جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الاب فادي تابت رئيس مجلس إدارة المركز المذكور النجاح للوزير ملحم رياشي في مهمته الجديدة راجياً أن يعود معه الإعلام إلى أخلاقيته التي تأسس من أحلها .   

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