الأمن العام: توقيف لبناني ينتمي لمجموعة ارهابي فار إلى مخيم عين الحلوة

A + A -

أعلنت المديرية العامة للأمن العام انه "في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية والخلايا النائمة التابعة لها، وبعد عملية رصد دقيقة، أوقفت بناءً لإشارة النيابة العامة المختصة، اللبناني (م.ك) للاشتباه بتواصله مع جماعات ارهابية. بالتحقيق معه، إعترف بإنتمائه الى مجموعة الارهابي الفار الى مخيم عين الحلوة (ش.م) وانه شارك مع افراد هذه المجموعة بمهاجمة مراكز وحواجز الجيش اللبناني خلال معارك طرابلس الاخيرة، مما ادى الى استشهاد وجرح عسكريين. بعد انتهاء التحقيقات معه احيل الى القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين".