الرئيس عون وقع مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، المرسوم الرقم 23 تاريخ 7 كانون الثاني 2017، القاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح في 9 كانون الثاني الجاري ويختتم في 20 آذار المقبل ضمناً.

وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي بالاتي:

- مشاريع او اقتراحات قوانين الانتخابات النيابية

- مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

وكان الرئيس عون اتفق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على فتح العقد الاستثنائي الذي يستمر عمليا حتى تاريخ بدء العقد العادي الاول لمجلس النواب.