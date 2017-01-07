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طقس نهاية الاسبوع.. عاصف!

7
JANUARY
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا إلى غائم، مع اشتداد الرياح، وارتفع موج البحر يصل الى (4أمتار)، وتساقط امطار غزيرة ليلا، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق، وتتدنى ليلا لتلامس 1200م. وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بشكل تدريجي بدءا من عصر اليوم السبت بمنخفض جوي (RHEND)، مصحوب بكتل هوائية باردة، رياح قوية،أمطار وثلوج.

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، تقارب (65 كلم/س)، يرتفع معها موج البحر الى (3 أمتار)، يتحول تدريجيا خلال الليل الى ماطر. يوم غد الأحد: غائم جزئيا إلى غائم، مع اشتداد للرياح تصل سرعتها الى (80 كلم/س، و90كلم/س) في الشمال، يرتفع معها موج البحر الى (4أمتار)، وتساقط امطار غزيرة خلال الليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400متر وما فوق، وتتدنى ليلا لتلامس 1200م. الإثنين: غائم، مع امطار غزيرة أحيانا، تترافق مع عواصف رعدية، ورياح ناشطة، تصل سرعتها الى 60 كلم/س، وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100متر وما فوق نهارا، وتلامس ال900 مترليلا.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 6 الى 20 درجة. فوق الجبال من 1 الى 11 درجة. في الارز من -5 الى 5 درجات. في الداخل من 2 الى 16 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كلم/س، وتشتد أحيانا لتصل الى 65 كلم/ساعة.

- الإنقشاع: جيد الى متوسط.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 70 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

- الضغط الجوي: 1013 hpa أي ما يعادل: 760 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 06,44 ساعة غروب الشمس: 16,44.

 

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