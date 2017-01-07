خاص - هذا ما يكشفه المعنيون عن قانون الانتخاب

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كبريال مراد -

يبدو الشهر الحالي حدا فاصلا ما بين اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها على اساس قانون انتخاب جديد، وما بين طرح احتمالات اخرى. كل الامر يتوقف على الارادة السياسية للكتل النيابية باحداث نقلة نوعية فعلية على صعيد صحة التمثيل، واقران الاقوال بالافعال لناحية لعن قانون الستين المعدل في الدوحة، والذهاب نحو ارضية مشتركة تصحح التمثيل.

ووفق المعطيات، فنقاش الكواليس ناشط بالبحث الانتخابي، والتواصل، غير المعلن، يستكمل منذ المبادرة التي اطلقها تكتل التغيير والاصلاح قبل نهاية العام، ليكون قانون الانتخاب اولوية روزنامة الكتل في الاسابيع الاولى من السنة.

وان كان النقاش يتركز حول الطروحات المختلطة، فالمعلومات تؤكد ان ايا من هذه الطروحات لن يعتمد كما هو، بل ان تعديلات عدة ستطبق، في سياق تأمين عدالة وصحة التمثيل، والوحدة في المعايير، وعدم تفصيل القانون على قياس اطراف.

وعلى الرغم من ذلك، لا يستبعد المعنيون والعاملون على خط القانون الجديد ان يخرج عن اطار المختلط. كيف يكون ذلك؟ ينطلق هؤلاء بداية من الدينامية المتوافرة للبحث في القانون الجديد بين الكتل، وهو ما كان غائبا سابقا، ويعتبرون ثانيا ان التفاهمات السياسية القائمة فتحت الباب على نقاش قائم على الثقة، بينما كان كل طرف في السابق يتمترس خلف هواجسه ومخاوفه.

انها مرحلة مفصلية لا مستحيل فيها طالما توافرت النيات، وطالما اقتنع الافرقاء بأن ما بني طوال سنوات على ما لم يحترم الشراكة والميثاق، اينع اضطرابات مؤسساتية عانى منها الجميع،والوقت حان لزرع جديد عنوانه المناصفة التي تحمي الجميع.