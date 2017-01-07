الحجار: الرئيس عون يبحث عن مصلحة لبنان

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نوّه عضو كتلة «المستقبل» النيابية محمد الحجار «بخيار الرئيس عون في أن تكون أولى زياراته الخارجية الى الدول العربية، والى المملكة العربية السعودية»، معتبراً ان للزيارة «رمزية كبيرة.

ورأى في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»، أن هذه الزيارة «تفتح الباب أمام علاقات طبيعية بين بلدين عربيين شقيقين لما فيه المصلحة العربية وهي بالتأكيد ستكون لمصلحة لبنان وشعبه».

وشدّد على أن عون «أراد أن يكون حكماً بين اللبنانيين إنطلاقاً مما ينصّ عليه الدستور، وهو يثبت هذا الموقع المتميّز له. ويبحث عن مصلحة لبنان والتي حتماً ستصبّ في مصلحة اللبنانيين العاملين في السعودية الذين يضخون في الحركة الاقتصادية المحلية ما يعادل نحو سبعة بلايين دولار سنوياً».