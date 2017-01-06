كنعان: لا عودة للستين وتصور مختلط مشترك خلال ٣ اسابيع

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ان لا بحث في اي تعديل على قانون الستين ولا عودة اليه، مشيرا الى انه "وفي الاسابيع الثلاثة المقبلة يجب ان نصل الى تصور مشترك بين الكتل حول قانون الانتخاب قبل ان تضغط المهل".

واشار كنعان للmtv الى ان البحث يجري في المختلطات المطروحة مع تعديلات عليها لناحية التقسيم والمقاعد، ‏لافتا الى ان من الملفات التي يتم التعاون فيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري هو قانون الانتخاب للوصول الى تقاطع على هذا الصعيد، قائلا " صفحة الانتخابات الرئاسية طويت، والتعاطي يتم اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بما يمثل من موقع دستوري وبري كرئيس للمجلس النيابي".