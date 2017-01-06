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جوقة الإفقار والنيو حركة وطنية مقلوبة

6
JANUARY
2017
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مقدمة نشرة الـOTV:

 

لم يكن ينقص جوقة المطالبة بدفن ثروة لبنان الغازية والاستمرار في إفقار الشعب اللبناني ... إلا عاصم قانصوه ... هكذا اكتملت تركيبة النيو حركة وطنية ربما ... على قاعدة مقلوبة، ضد مبادئ كمال جنبلاط وأهداف الأحزاب الاشتراكية كلها... لا ازدهار في الاقتصاد ... ولا نسبية في الانتخاب ... ولا منطق أو حقيقة في الاعتراض ...


فالمعترضون على بحبوحة اللبنانيين ذرائعهم كثيرة ... منها مثلاً، أن الملف تنقصه الشفافية ... علماً أن كل أوراقه مفلوشة في كل عواصم العالم ولدى كل المؤسسات الدولية ... فضلاً عن إدارات الدولة اللبنانية كافة ... ومنها أن القرار اتخذ بشكل متسرع ... علماً أن الملف منجز منذ أربعة أعوام، قبل أن يحنطه نجيب ميقاتي ثم تمام سلام ... وأن الاستثمار الفعلي لن يبدأ قبل أعوام مماثلة مقبلة ... هذا إذا بدأنا الحفر أمس ... فيما قبرص صارت بلداً غازياً ... وفيما اسرائيل تعتدي على باطن بحرنا، بعد أرضنا ومائنا وأجوائنا ...


وبالتالي قد يكون عقدٌ كامل بالنسبة إلى البعض، غير كاف لدراسة ملف ... أو لحلحلة عقد خاصة ... وقد يكون المطلوب في نظرهم، قرناً كاملاً ... علّ الغاز يتحول أحفورياً ... فيصير أكثر قيمة أو أشد سيولة ...


المهم أن الملف قد أنجز ... وأن زمن الابتزاز أو الإهمال أو رمي قنابل الدخان على جبهة، لتحقيق نقاط على جبهة أخرى، ... قد ولى ...
فحق لبنان في استثمار ثرواته مؤكد ومطلق ومنطلق ...


تماماً كما حق لبنان في سياسة خارجية لبنانية سيادية مستقلة كاملة ... كما يُنتظر أن تكرَّس في الزيارة الرئاسية الأولى إلى السعودية وقطر ...
تفاصيل المحطتين في تقرير خاص ضمن نشرة الـ OTV.

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