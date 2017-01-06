توقيف أحد مرافقي أشرف ريفي.. والأخير يردّ بقوة!

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علّق اشرف ريفي على توقيف مرافقه عمر بحر، من قبل المعلومات في قوى الامن الداخلي، معتبراً ان "توقيف بحر هو توقيف كيدي، أَوقفوا من شئتم ولن تثنى عزيمتنا ولو أوقفوا أشرف ريفي".

وقال ريفي:"هم يريدون بالتضييق علينا تقديم شهادة حسن سلوك لحزب الله ونحن نقول لهم نحن أهالي طرابلس من يعطيكم شهادة حسن سلوك".

وختم بالقول:"حزب الله يشارك في قتل الشعب السوري ويدخل ويخرج من الأراضي اللبنانية بسلاحه دون حسيبٍ أو رقيب، وهذه الإجراءات لن تثنينا عن تغيير خطنا السياسي ورهاننا سيبقى على الدولة وعلى المؤسسات اللبنانية فنحن نؤمن بمشروع الدولة وليس مشروع الدويلات".

مضيفاً:"خلال القبضة الأمنية السورية وقبضة الحديد والنار بقينا صامدين وعلى قناعتنا وخطنا السياسي ولن نحيد عن هذا الخط".