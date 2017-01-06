بالفيديو - أحد أبرز المعارضين السوريين يشعر بالندم.. "أنا تحت تصرف الرئيس بشار الأسد"

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر فيه "نواف البشير" شيخ قبيلة البكارة في سوريا، والمعارضة لنظام الحاكم، وهو في العاصمة السورية، دمشق، ويعلن عن ندمه على انضمامه لمعارضة الرئيس بشار الأسد.





ويظهر المقطع جزءا من كلمة للبشير يمجد فيه الجيش السوري، وإيران، وروسيا، لدورهم البارز في محاربة الإرهاب والإخوان المسلمين.





وأشار البشير خلال كلمته إلى أنه بنى موقفه السابق بناء على تحليلات خاطئة، معلناً أنه تحت تصرف الرئيس السوري بشار الأسد.





وكان البشير التحق بـالمعارضة السورية في عام 2011، وكان يشغل وقتها مناصب في الحكومة السورية، من بينها سفير سوريا في العراق، وعضو في البرلمان السوري، إضافة إلى عدد من المناصب المحلية.





ولد البشير الذي يعتبر أحد مؤسسي تيار "إعلان دمشق" المعارض، ولد في دير الزور سنة 1954، وهو الابن الثامن بين عشرة أشقاء. ونودي به بعد وفاة والده شيخا لقبيلة البكارة سنة 1998، كما انتخب عضوا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1988 و1992.