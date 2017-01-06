بالفيديو - لن تصدقوا ماذا حصل في أحد محلات الهواتف في بيروت!

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نقلاً عن صفحة "وينيه الدولة" قام احد اللصوص منذ بضعة ايام بالدخول الى محلات مخصصة لبيع الهواتف الخلوية على اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت وايهام صاحب المحل بنيته شراء بطاقة تشريج.

وعندما سلمه البطاقة وضعها في جيبه ليعود ويخرج بطاقة اخرى فارغة ويتظاهر بحكها ثم وضعها على الطاولة واستأذن البائع ليجلب محفظته من الدراجة النارية ويقوم بالفرار الى جهة مجهولة.



الفيديو تم نشره على صفحات مواقع التواصل ومنها صفحة وينيه الدولة التي تمنّت ممن يعرف عنه الاتصال عبر الواتس اب على الرقم 76431509.